Twee uur file op Brusselse binnenring door ongeval in Ruisbroek AW

10 januari 2020

08u42

Bron: Belga 0 Op de Brusselse binnenring verliest het verkeer twee uur door een ongeval in Ruisbroek. Daar waren lange tijd, tijdens het drukste moment van de ochtendspits, twee rijstroken afgesloten.

Intussen is er nog één rijstrook dicht voor het verkeer. Van Woutersbrakel tot de plaats van het ongeval is het aanschuiven. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum, dat het verkeer van het zuiden naar het noorden aanraadt om via de buitenring te rijden, in plaats van via de binnenring.

Bij het ongeval waren drie auto's betrokken. Die moesten allemaal getakeld worden. Korte tijd was de hele snelweg dicht, maar intussen is er dus nog maar één rijstrook afgesloten. "Al zorgt dat natuurlijk nog altijd voor veel verkeershinder", zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Verkeerscentrum.

#R0 Er staat intussen al 2u file op de binnenring , door een ongeval in Ruisbroek zijn er 2 rijstroken versperd. Volg de omleidingen via de buitenring. https://t.co/YqPoCrQydh Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link