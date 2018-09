Twee uur aanschuiven na zwaar ongeval E40 Sint-Stevens-Woluwe

mvdb - rd

12 september 2018

07u52

Bron: Vlaams Verkeerscentrum

Door een zwaar ongeval op de E40 in Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem) in de richting van Brussel is het vanuit Leuven momenteel bijna twee uur aanschuiven.