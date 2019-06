Twee ULB-docenten geschorst na beschuldigingen van pestgedrag

05 juni 2019

De université libre de Bruxelles (ULB) heeft twee van haar docenten in de opleiding tandheelkunde geschorst in afwachting van een disciplinaire procedure. Dat maakte rector Yvon Englert vandaag bekend in een videoboodschap op Facebook. Ze worden ervan beschuldigd studenten systematisch te pesten en te intimideren.