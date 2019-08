Twee treinen geblokkeerd in Lichtervelde en Loppem: 500 reizigers geëvacueerd

24 augustus 2019

Door een probleem met de bovenleidingen staan twee treinen stil in Lichtervelde en Loppem, in West-Vlaanderen. In totaal moeten daardoor ongeveer 500 reizigers geëvacueerd worden, zo meldt spoorwegmaatschappij NMBS.