Twee tieners weer vrijgelaten die VRT-ploeg en MIVB-controleurs zouden aangevallen hebben

08 juni 2018

12u30

Bron: Belga 16 De twee personen die gisteren opgepakt werden bij een grootscheepse politieactie in de Anderlechtse Peterboswijk zijn na verhoor weer vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket. Het gaat om een 14-jarige jongen die stenen zou gegooid hebben naar een cameraploeg van de VRT, en een 19-jarige jongeman die controleurs van de MIVB zou aangevallen hebben.

De Peterboswijk kwam in april meermaals in het nieuws door verschillende incidenten. Zo raakte bekend dat het Brusselse parket sinds eind december al een tiental opsporingsonderzoeken had geopend voor poging tot doodslag op agenten naar aanleiding van de incidenten waarbij agenten bekogeld werden. In die onderzoeken werd al een verdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst, maar nadien vrijgelaten door de raadkamer.

In die periode werden ook drie controleurs van de MIVB aangevallen door een groep jongeren. De controleurs kregen daarbij klappen en hun tablet werd gestolen. Enkele dagen later werd een cameraploeg van de VRT het doelwit van jongeren die stenen gooiden.

Gisteren pakte de politie een 14-jarige jongen op die betrokken zou geweest zijn bij dat laatste incident. Hij werd na verhoor door de parketmagistraat vrijgelaten.

Ook werd een 19-jarige jongeman opgepakt die een rol zou gespeeld hebben bij het incident met de MIVB-controleurs. "Hij heeft een aantal verklaringen afgelegd over zijn al of niet aanwezigheid", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. "In het licht van die verklaringen heeft de parketmagistraat bijkomend onderzoek bevolen en de jongeman na verhoor vrijgelaten."

Volgens het parket valt niet uit te sluiten dat er de komende weken nog politieacties volgen in de Peterbos-wijk.