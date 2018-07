Twee tieners uit rubberbootje op Schelde gehaald mvdb

30 juli 2018

14u06

Bron: Gazet van Antwerpen 0 De brandweer heeft zaterdagavond twee tieners die met een rubberen bootje de Schelde waren opgevaren in veiligheid gebracht. Omstanders merkten het bootje op aan de Kaai in Sint-Amands en belden de hulpdiensten, zo meldt Gazet Van Antwerpen maandag.

De jongens van dertien en veertien jaar hadden zelfs geen roeispanen bij en konden niet op eigen kracht terug op de oever geraken. Door de sterke stroming dreef het bootje af naar Mariekerke (Bornem), ruim een kilometer verder. De brandweerposten Puurs en Sint-Amands stuurden manschappen ter plaatse. De brandweermannen lieten een reddingsboot te water.



De twee jongens konden ter hoogte van de aanleigsteiger van de overzetdienst in veiligheid worden gebracht. Ze waren helemaal doorweekt. Door het geklots was er al heel wat water in het bootje gelopen. Volgens de brandweer hebben ze heel veel geluk gehad. De hulpdiensten herinneren er iedereen aan om tijdens warme dagen geen verkoeling te zoeken in de Schelde.