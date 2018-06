Twee tieners opgepakt na inbraak in Gent TK

09 juni 2018

13u53

Bron: Belga 0 In Gent zijn vanmorgen twee tieners opgepakt op verdenking van diefstal na een inbraak in een woning. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Eén van de verdachten was minderjarig en werd ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.

De bewoners van een huis in de Ganzendries merkten rond 4.30 uur twee mannen op aan hun woning, zegt het parket. "In hun woning bleek te zijn ingebroken en er was onder meer multimediamateriaal en geld gestolen. De politie kon een kwartier later de twee verdachten oppakken. Ze waren in het bezit van de buit en er werden eveneens goederen aangetroffen die afkomstig zijn van andere vermogensdelicten."

Het gaat om een 19-jarige jongen van Franse nationaliteit, zonder gekende verblijfplaats in België, en een minderjarige. De meerderjarige verdachte wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, terwijl de minderjarige voor de jeugdrechter moet verschijnen.