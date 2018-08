Twee tieners homejacken woning van 69-jarige vrouw in Laakdal kv

01 augustus 2018

17u08

In Veerle, een deelgemeente van Laakdal in de Antwerpse Kempen, is een 69-jarige vrouw in de nacht van maandag op dinsdag het slachtoffer geworden van een home invasion.

Twee mannen sloegen aan de achterzijde van haar chalet een raam stuk en drongen de woning binnen, waarna ze de vrouw bedreigden met een mes en haar dwongen het in de woning aanwezige geld af te staan. De politie kon even later twee verdachten vatten in de buurt: een 18-jarige jongeman en een minderjarige jongen.

De twee verdachten, allebei afkomstig uit Laakdal, werden vandaag voorgeleid. De minderjarige verscheen voor de jeugdrechter, de 18-jarige werd volgens het parket in Turnhout door de onderzoeksrechter aangehouden en onder elektronisch toezicht geplaatst. De twee waren na de feiten opgemerkt tijdens een zoekactie door de politie, samen met nog drie andere personen die zich verdacht gedroegen.