Twee stonede Waalse jongeren opgepakt voor treinsurfen ADN

28 oktober 2018

14u43

Bron: Belga 0 Twee jongeren van 16 jaar uit Namen en Nijvel zijn gisteren rond 21.30 uur opgepakt voor treinsurfen op de spoorlijn Ottignies-Bierges. Dat heeft het parket van Namen vandaag bekendgemaakt.

De jongeren hingen achteraan een treinwagon en waren onder invloed van drugs. Ze hadden verschillende pakjes cannabis op zak, zo bleek bij een fouillering. Ze werden naar huis gebracht, maar er is wel een onderzoek opgestart. Hun telefoons zijn in beslag genomen en ze worden binnenkort verhoord. Volgens het parket haalt de trein in kwestie een snelheid van 100 km per uur.

Bekijk ook: