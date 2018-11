Twee Rotterdammers krijgen 10 en 12 jaar cel voor invoer van honderden kilo's heroïne in West-Vlaanderen Siebe De Voogt

05 november 2018

11u05 0 Twee Rotterdamse drugsdealers hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van 10 en 12 jaar gekregen voor de grootschalige invoer van drugs. De twee voerden de voorbije vijf jaar minstens 211 kilo heroïne België binnen. Ze verdienden daar volgens de eerste berekeningen van de speurders 2,1 miljoen euro mee. Wegens de omvang van het dossier kende de rechtbank het parket echter twee jaar extra toe om de precieze winsten van de Nederlanders te berekenen.

De Rotterdammers, twee neven, werden in november vorig jaar aangehouden in Nederland, nadat hun gsm-nummer opdoken in meerdere drugsdossiers in de regio van Oostende, Brugge en Roeselare. De afgelopen twee jaar regende het in de Brugse rechtbank dossiers waarin afnemers van de mannen terecht stonden. Bij huiszoekingen in Rotterdam werden tientallen kilo’s cocaïne, heroïne en cannabis aangetroffen en meer dan 100.000 euro cash geld die in een zak verstopt zat.

Uit telefonieonderzoek bleek dat de dealers West-Vlaamse koeriers inschakelden om de drugs in Nederland op te halen en vervolgens in de provincie aan de man te brengen. In de meeste gevallen ging het om drugsverslaafden die nog schulden bij hen hadden openstaan. Samen met de Rotterdammers verschenen er in totaal vier koeriers uit Brugge en Oostende voor de rechter. Drie van hen kregen 37 maanden cel. Eén Bruggeling moet 4 jaar naar de gevangenis.