Twee Roemenen in de cel na ramkraak op boetiek Philipp Plein in Knokke MMB - MVDB

18 juli 2018

11u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 Twee 31-jarige Roemenen zijn door de onderzoeksrechter aangehouden voor een ramkraak maandagnacht aan de Kustlaan in Knokke-Heist.

Drie gemaskerde mannen trokken met een voertuig met gestolen nummerplaat naar de kledingboetiek Philipp Plein, waar ze met een betonblok de glazen toegangsdeur ingooiden. Ze maakten kleren ter waarde van in totaal ongeveer 64.000 euro buit. Na de feiten vluchtten de verdachten richting Nederland, maar de politie kon hen in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins onderscheppen.

De verdachten probeerden te voet verder te vluchten. V.B. en A.G. (beiden geboren in 1987 en van Roemeense origine) werden opgepakt, een derde verdachte kon wel ontkomen. In hun wagen werd een zak met kledij aangetroffen. V.B. en A.G. zijn ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het exclusieve Duits-Zwitserse modemerk Philipp Plein is gegeerd, ook in de criminele wereld. "Veel mensen zouden passen voor een T-shirt van Philipp Plein, maar criminelen tellen er graag 600, 700 euro voor neer. Jasjes van 6.000 euro zijn geen uitzondering", liet magistraat Ken Witpas van het Antwerpse parket enkele maanden geleden optekenen in De Morgen. De ontwerper lanceert vooral kledij waarin een doodskop-print is verwerkt.