Twee procent kinderen kan schoolboeken niet betalen

17 oktober 2019

06u25

Bij het begin van het schooljaar zat een kleine 2 procent van de scholieren in de klas zonder schoolboeken, omdat ze die niet konden betalen. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis.

"Soms maakt de leerkracht ­kopieën voor de kinderen zonder boek, maar ook die moeten ­betaald worden. Soms zitten ze met lege handen in de klas, soms moeten ze naar de strafstudie omdat ze niet in orde zijn", verklaart Colette Victor, project­coördinator van Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS) bij Welzijnszorg.

Voor het eerst heeft die vzw een telling georganiseerd van het aantal kinderen dat na twee weken school zonder boeken in de klas zat. In totaal zijn 18.969 leerlingen in de middelbare school ­geteld. Bijna twee procent of 338 van hen hadden niet de boeken die ze nodig hadden. Geëxtrapoleerd naar alle middelbare scholieren komt dat neer op zo'n 7.600 kinderen.

Het gaat niet om een wetenschappelijke studie en mogelijk zitten er enkele leerlingen tussen die hun boeken vergeten ­waren, maar STOS heeft dat ­zo veel als mogelijk proberen uit te sluiten. "Anderzijds deden aan de telling vooral scholen mee die we al een jaar ondersteunden om ­bewust met kosten en boeken om te gaan", zegt Victor. "Wellicht is dit dus het topje van de ijsberg."

"We gaan aan tafel met de scholen, maar ook met de uitgeverijen om dit aan te pakken", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).