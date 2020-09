Twee politiedirecties ontvingen rapport zaak-Chovanec binnen drie dagen na zijn overlijden: beperkte informatie over interventie tijdens delirium kv

10 september 2020

21u39

Bron: Belga 0 De Directie van de Operaties van de Bestuurlijke Politie (DAO) en de Interne Directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) hebben op 2 maart het politierapport ontvangen dat is opgesteld na het verblijf in de cel en de overbrenging naar het ziekenhuis van Jozef Chovanec. Dat blijkt uit documenten die zijn overgemaakt aan de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Chovanec overleed op 27 februari 2018 in een politiecel in Charleroi, nadat de Slovaak hardhandig was aangepakt door agenten. Een medewerkster van de directie van de Luchtvaartpolitie stuurde de DAO op 2 maart een Franstalig rapport dat ze had ontvangen van de directeur van de Luchtvaartpolitie, Danny Elst. Eerder op de dag had Elst hetzelfde rapport overgemaakt aan de CGWB.

Info achterwege gelaten

Zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, ex-commissaris-generaal Catherine De Bolle en haar opvolger Marc De Mesmaeker hebben aangegeven, bevat het rapport geen informatie over de brutale wijze waarop de agenten Chovanec in zijn cel overmeesterden. Er is ook geen sprake van een Nazigroet door een agente. De ophef daarover breekt pas los wanneer de camerabeelden opduiken die de minister noch de politietop hadden gezien.



In het rapport worden de moeilijkheden die de agenten ondervonden om Chovanec naar de cel te begeleiden minutieus beschreven. Het relaas van de interventie om hem te overmeesteren wanneer hij in de cel in een delirium verkeert is daarentegen veel beknopter. Er wordt gerapporteerd dat men de man in bedwang probeert te houden om hem te kalmeren en te verhinderen dat hij zichzelf opnieuw zou verwonden. De buikligging en de duur ervan worden niet vermeld.

Tijdlijn

Om 04.27 uur komt de brandweer ter plaatse. "We houden de betrokkene op de matras om te verhinderen dat hij zichzelf opnieuw slagen zou toebrengen. We doen in de cel een beroep op de brandweer om zijn ademhaling te verifiëren. Voor de brandweer is de persoon OK", vervolgt het rapport.

Om 4.53 uur komt de MUG ter plaatse en zeven minuten later geeft de arts Chovanec een injectie met een kalmeermiddel. De Slovaak kalmeert dan snel alvorens het bewustzijn te verliezen. "Zodra het individu kalmeert, verwijderen de collega's zich van het individu om de arts in alle veiligheid en zo snel mogelijk toegang te geven tot het individu. De arts roept een hartstilstand uit op 24.02.2018 om 05.03 uur. De reddingsdiensten starten de hartmassage", aldus het rapport. Om 05.28 uur wordt Chovanec overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij drie dagen later overlijdt.

“Vreemd verhaal”

Zoals Jambon in het federale parlement had aangegeven, had een kabinetsmedewerker op 26 februari uitleg gevraagd aan de Luchtvaartpolitie. Hij meldt in het e-mailverkeer dat de Slovaakse ambassadeur een onderhoud vraagt met de minister. Later op de dag zal hij het rapport ontvangen. "Vreemd verhaal", reageert de kabinetsmedewerker.