Twee Polen opgepakt die illegaal uitzendkantoor uitbaatten

18u49

Bron: Belga 2 Thinkstock De mannen werkten vanuit hun woning in de Laken. (archiefbeeld)

De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft gisteren twee Polen aangehouden voor het exploiteren van een illegaal uitzendkantoor vanuit hun verblijfplaats in Laken. Dat meldt het Gentse arbeidsauditoraat. De twee mannen waren eerder al veroordeeld voor koppelbazerij en sociale dumping.

De twee verdachten zijn al een tijd gekend voor het ronselen van Oost-Europese arbeiders die in België worden tewerkgesteld, zegt arbeidsauditeur Danny Meirsschaut. "Op 13 december werden de twee in hun verblijfplaats in Laken gearresteerd op verdenking van het exploiteren van een illegaal uitzendkantoor, verboden terbeschikkingstelling van werknemers en mensenhandel. Tegelijk werden controles uitgevoerd bij twee bedrijven in Genk die gebruik maken van de diensten van dit illegaal uitzendkantoor. Daar werden zes Roemeense werknemers aangetroffen bezig met het herstellen van paletten."

De Polen werden vorig jaar definitief veroordeeld door het hof van beroep in Gent voor gelijkaardige feiten met 47 werknemers. In april werden ze opnieuw veroordeeld door de rechtbank van Gent voor de illegale tewerkstelling van 21 werknemers.

Mensenhandel

Het arbeidsauditoraat opende nog een dossier na een verslag over een controle bij een steenbakkerij in Oudenaarde begin dit jaar. "Hierbij werden andermaal zeven Poolse werknemers aangetroffen die werden ter beschikking gesteld door de verdachten. Deze werknemers werden, zonder hiervan zelf op de hoogte te zijn, bestempeld als gedetacheerde zelfstandigen", zegt de arbeidsauditeur. "Er zijn ook aanwijzingen van mensenhandel, gelet op de fysiek zware arbeid en het onmenselijke arbeidsregime met een hoog aantal uren tewerkstelling tegen een te laag loon."