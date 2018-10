Twee poezen neergeschoten in Herselt: 1 dier overlijdt, ander zwaargewond HA

30 oktober 2018

17u26

Bron: RTV 6 Een schutter heeft het gemunt op katten in Herselt (Antwerpen). In het gehucht Varenwinkel werden twee neergeschoten katten aangetroffen.

Een poes was al dood toen ze gevonden werd, een andere kat raakte zwaargewond. Volgens de dierenarts werden de dieren neergeschoten, meldt RTV. Voorlopig is nog niets bekend over een mogelijke dader. Katteneigenaars in de buurt maken zich grote zorgen.