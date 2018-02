Twee personen uit Gents kantoorgebouw naar ziekenhuis na blootstelling aan verdacht wit poeder JEW

14 februari 2018

15u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Twee personen die aanwezig waren in het Virginie Lovelinggebouw, het kantoorgebouw van de Vlaamse Overheid aan station Gent Sint-Pieters, zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht na blootstelling aan een verdacht poeder.

De politie werd iets voor 11 uur ingelicht. Het poeder wordt momenteel onderzocht. Momenteel is het nog niet duidelijk of het om antrax gaat of niet.

Later meer