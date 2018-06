Twee personen opgepakt in Luik na wapenvondst in auto

08 juni 2018

21u44

Bron: Belga

Twee mensen in wier auto wapens waren aangetroffen in Luik, zijn vandaag opgepakt, zo is vernomen bij de politie van Luik. Om 21.00 uur was het verhoor van het duo nog steeds aan de gang.