Twee op drie ziekenhuizen geven toe dat hun artsen niet alle incidenten met implantaten aangeven SVM

27 november 2018

20u16

Bron: Belga 0 Twee op de drie ziekenhuizen geven toe dat niet alle incidenten met implantaten worden aangegeven bij de overheid. Dat blijkt uit een rondvraag die Knack, De Tijd en Le Soir hebben gedaan bij 48 Belgische ziekenhuizen in het kader van de ‘Implant Files’.

De drie media stuurden een enquête met 7 vragen naar alle 105 ziekenhuizen in ons land. 32 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 11 in Wallonië beantwoordden de vragen.

Twee op de drie ziekenhuizen die de enquête invulden, geven toe dat hun artsen te weinig incidenten met implantaten melden. Bij 34 ziekenhuizen klonk het dat er "mogelijk", "vermoedelijk", "wellicht" of "zeker" sprake is van onderrapportering door de artsen. Slechts twee ziekenhuizen antwoordden resoluut neen op de vraag of er sprake is van onderrapportering.

De ziekenhuizen erkennen dat de artsen te weinig worden aangespoord om problemen aan te geven, al proberen ze naar eigen zeggen hun artsen wel te sensibiliseren via onder meer nieuwsbrieven en opleidingen.

Sinds 1999 moeten fabrikanten én artsen problemen of gezondheidsrisico's met implantaten melden. Daarvoor bestaan officiële formulieren. Wie dat niet doet, kan strafrechtelijk en burgerlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer het misloopt.