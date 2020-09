Twee op de drie trajectcontroles werken niet IB

08 september 2020

04u33

Bron: Belga 0 De problemen met de trajectcontroles in Vlaanderen raken maar niet opgelost. Van de 215 trajectcontroles die eind deze maand geïnstalleerd zullen zijn, werken er maar liefst 137 niet. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen vandaag.

Op dit moment zijn er in Vlaanderen maar 78 trajectcontroles actief, terwijl op 97 andere locaties de camera's klaar staan maar noodgedwongen werkloos blijven. Tegen eind september moeten er nog eens 40 extra trajectcontroles actief worden, maar ook daar zal voorlopig geen enkele boete worden uitgedeeld.

Van het totale aantal van 215 trajectcontroles dat Vlaanderen eind deze maand zal tellen, zal dus maar één op de drie effectief werken. Als alle geplande installaties worden gerealiseerd, zal het aantal trajectcontroles de komende maanden en jaren stijgen tot 302.

Centrale databank

De oorzaak ligt bij de centralisatie van de gegevens. De federale politie werkt daarvoor aan de oprichting van een nieuwe databank, die alle beelden van de ANPR-camera's voor nummerplaatherkenning in heel het land moet centraliseren. Die databank moest starten in 2018, maar heeft intussen al bijna 2,5 jaar vertraging opgelopen. Daardoor zijn bijna alle trajectcontroles die na 2018 werden geïnstalleerd nog geen seconde actief geweest.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) eist een snelle oplossing. "Verkeersveiligheid is voor mij een topprioriteit, maar dan moet er wel worden gehandhaafd. We kunnen geen mensenlevens redden met besluiteloosheid of bureaucratie.”