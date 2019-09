Twee op de drie handcarwashes betrapt op sociale fraude IB

20 september 2019

04u28

Bron: Belga 0 Twee op de drie handcarwashes in België houdt zich niet aan de regels. Dat schrijven Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag. Bij controles werden vorig jaar vooral inbreuken vastgesteld rond zwartwerk, schijnzelfstandigheid en illegale ­arbeid.

Twee jaar nadat staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) een plan uitwerkte om de sociale fraude en economische uitbuiting in handcarwashes strenger aan te pakken, blijkt het probleem nog lang niet opgelost. De sociale inspectie stelde vorig jaar in liefst 425 van de 632 gecontroleerde handcarwashes ­inbreuken vast. "Het gaat voornamelijk om zwartwerk, schijnzelfstandigheid en illegalen die te werk worden gesteld", zegt De Backer. In 2016 bleek nog 'maar' een kwart van de handcarwashes niet in orde.

Draaischijf voor illegale arbeid en mensenhandel

De sector van de handcarwashes is haast volledig in buitenlandse handen en vormt een draaischijf voor illegale arbeid en mensenhandel. "Er wordt gewerkt met carrousels van binnen- en buitenlandse vennootschappen om aan de ­sociale, economische en ecologische regels te ­ontsnappen", zegt De Backer.

De Belgische Beroepsvereniging Reiniging Voertuigen is tevreden dat De Backer de controles heeft opgedreven. "Hopelijk groeit door de controles het besef bij de uitbaters van de handcarwashes dat ook zij zich aan de Belgische wetgeving moeten houden", klinkt het. "Wij zijn niet tegen handcarwashes, wel tegen oneerlijke concurrentie.”