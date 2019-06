Twee op de drie fietsers in Wallonië rijden zonder helm TT

03 juni 2019

14u27

Bron: Belga 0 29 procent van de fietsers in Wallonië draagt een helm als ze zich met een fiets verplaatsen. Dat blijkt uit een studie van het Waalse Agentschap voor Verkeersveiligheid (AWSR). 3 juni is door de Verenigde Naties overigens uitgeroepen tot World Bicycle Day, Wereldfietsdag. Je bent in ons land niet verplicht om een helm te dragen op de fiets. Maar verplichte helmdracht zou het aantal hoofdletsels met 65 procent doen verminderen, stelt het AWSR vast.

De studie is uitgevoerd bij 10.334 fietsers. Het blijkt dat 71 procent van de Waalse fietsers geen helm dragen. Op nationaal vlak geeft 68 procent aan nooit een helm te dragen bij het fietsen, zegt het AWSR nog op basis van internationaal onderzoek. Daardoor bengelt België in Europees verband onderaan in het klassement, net voor hekkensluiters Nederland en Hongarije.



Fietsers zijn volgens het AWSR in Wallonië betrokken bij 6 procent van de verkeersongevallen en vormen 3 procent van de dodelijke slachtoffers. In 2017 stierven 12 fietsers in het verkeer, 685 Waalse fietsers raakten toen gewond bij verkeersongevallen.

Niet alle verkeersexperts zijn het er trouwens over eens dat een algemene helmplicht een goede zaak is. Een helm is een individuele beschermingsmaatregel die de oorzaak van verkeersonveiligheid op geen enkele manier aanpakt, vindt ook de Fietsersbond. “Bij een ongeval zal de impact kleiner zijn, maar het dragen van de helm maakt de situatie op zich niet veiliger. Met andere woorden: met deze maatregel wekt men de indruk dat men iets aan de verkeersveiligheid doet terwijl men de oorzaken niet aanpakt.”

Voorbeelden uit het buitenland leren volgens de belangenvereniging voor fietsers dat wanneer de helmplicht wordt ingevoerd, het aantal fietsers daalt. En dat doet het effect van ‘safety by numbers’ teniet, het feit dat de veiligheid van de fietser toeneemt naarmate er meer fietsers zijn. “Kies je voor helmplicht, dan krijg je voornamelijk stoere mannen op de fiets. Kies je voor veiligheid, dan krijg je iedereen op de fiets. Fietsersbond kiest resoluut voor het tweede model”, klinkt het.