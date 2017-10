Twee op de drie bestuurders weet niet wat doen bij slippen: dit is wat je écht moet doen 15u29

Bron: Belga 2 ANP Slechts een op de drie bestuurders weet wat te doen wanneer de auto begint te slippen, zo blijkt uit een enquête van mobiliteitsorganisatie Touring bij meer dan 1.000 Belgen. Uit de rondvraag bleek tevens dat de helft van de ondervraagde Belgen zich ongeschikt vindt om te rijden in herfst- en winterweer.

Tijdens de wintermaanden ontvangt de alarmcentrale van Touring gemiddeld 75 oproepen voor ongevallen per dag. De organisatie peilde daarom naar de attitude van automobilisten om te rijden in winterse omstandigheden. "De resultaten zijn onrustwekkend", zegt Danny Smagghe van Touring. "Terwijl negentig procent zegt zijn rijstijl aan te passen aan de omstandigheden, verklaart slechts de helft van de voertuigbestuurders over voldoende kennis en de juiste reflexen te beschikken om veilig te rijden bij nat en winters weer."



De antwoorden van de deelnemers aan de enquête doen volgens Smagghe "het ergste vrezen voor de verkeersveiligheid". Zo heeft maar acht procent van de automobilisten ooit een slipcursus gevolgd, blijkt uit de enquête. "Om slippen te voorkomen zegt toch 82 procent de snelheid te minderen en 61 procent zegt meer te remmen op de motor dan in gewone omstandigheden", aldus Smagghe. "Maar slechts een op de drie weet hoe correct te reageren wanneer de wagen aan het slippen gaat."



Tijdens het slippen moeten bestuurders volgens Touring immers vermijden te remmen, ontkoppelen, tegensturen en de ogen richten op een uitweg in plaats van op de hindernis. "We kunnen de rijschoolsector misschien overtuigen om een theoretische slipcursus op te nemen in hun lessenpakket", klinkt het. "Maar ook bestuurders zelf moeten we warm maken om een slipcursus te volgen. Dat is nooit een verloren investering."

Bij een nat of winters wegdek:

Tijdens het rijden

• snelheid aanpassen

• anticiperen

• bruuske manoeuvres vermijden

• extra voorzichtig zijn op bruggen, op- en afritten, in tunnels, onder bomen en op plaatsen met veel wind of schaduw



Tijdens het slippen

• niet panikeren

• vermijd remmen

• ontkoppelen

• tegensturen

• de ogen richten op een uitweg, niét op de hindernis