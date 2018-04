Twee ongevallen op steenworp van elkaar in Oosterzele: twee zwaargewonden Sam Ooghe

21 april 2018

12u32 0 In Oosterzele zijn deze ochtend twee zware ongevallen gebeurd. Er viel telkens een zwaargewonde.

Op de N42 kwam het iets na achten tot een frontale botsing op de kruising met de Reigerstraat en de Korte Ambachtstraat. De bestuurder die uit de Reigerstraat kwam, werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De man zat bijna een uur gekneld in de wagen en moest bevrijd worden door brandweermannen, die het dak van de volumewagen moesten openknippen. Ook het dochtertje van de chauffeur zat in de voertuig. Zij was er minder erg aan toe, maar werd ook met de ambulance weggebracht.

Even verderop, op het kruispunt van de Geraardbergsesteenweg en de Groenstraat, botste een tractor met een personenwagen. De chauffeur van de auto werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn toestand zou niet kritiek zijn. De wagen moest getakeld worden.