Twee ongevallen op een namiddag in Erpe-Mere: verschillende auto's beschadigd, twee gewonden Koen Moreau

06 mei 2018

19u17 12 Op het kruispunt van de Bossestraat met de Putstraat in Erpe, deelgemeente van Erpe-Mere bij Aalst, botsten deze middag rond 14.30 uur een Mercedes E en een Volkswagen Polo frontaal op elkaar. Wat later op de middag ramde een verstrooide chauffeur op de Rooseveltlaan vier geparkeerde wagens.

Op het kruispunt geldt de voorrang van rechts. De Mercedes E wou linksaf richting watertoren draaien terwijl de Volkswagen Polo rechtdoor naar de Leedsesteenweg reed. Geen van beide wagens vertraagde voor het kruispunt waardoor de klap ongemeen hard was. In beide wagens werden alle airbags geactiveerd. De vrouw die met de Polo reed, werd voor verzorging naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst gevoerd. Omdat de chauffeur van de Mercedes klaagde over pijn aan het borstbeen werd hij later eveneens naar het ziekenhuis gebracht. Brandweerpost Lede maakte de weg vrij.

Ook ongeval in Rooseveltlaan

Wat later in de namiddag gebeurde er ook een tweede ongeval in Erpe-Mere. Een chauffeur die even afgeleid was, ramde vier geparkeerde wagens in de Rooseveltlaan. De man reed vanuit deelgemeente Mere richting Erpe toen hij iets voorbij de brug onder de E40 van de weg afweek en met zijn Mercedes achteraan tegen een geparkeerde Audi A4 botste. Die wagen knalde op zijn beurt op een geparkeerde voorligger en dat herhaalde zich nadien nog drie keer. Door het ongelukkige dominospel raakten vier geparkeerde wagens beschadigd.

De chauffeur bleef ongedeerd, maar de schade aan de wagen van de aanrijder en de achterste wagen was groot. Beiden werden getakeld. Terwijl de politie de vaststellingen deed, beveiligden vrijwilligers van brandweerpost Lede het verkeer. Nadien ruimden zij de brokstukken en gelekte olie op.