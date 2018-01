Twee onafhankelijke kandidaten extra bij bij Antwerpse sp.a PhT

20 januari 2018

16u26 0

De Antwerpse sp.a pakte op haar nieuwjaarsreceptie vandaag uit met twee nieuwe onafhankelijke kandidaten. De bekendste is Vic Mees (58), zoon van de legendarische Antwerp-voetballer en oud-Rode Duivel. Mees hield het nostalgische café Kiebooms op het De Coninckplein. Op een bepaald moment kreeg hij een muziekverbod door een conflict met een buur.

De tweede nieuwe onafhankelijke kandidaat is Christine Hannes (38). Zij is directrice van de Spectrumschool in Antwerpen.

Donderdag raakte al bekend dat ex-politiecommissaris Jinnih Beels haar lot verbindt aan de Antwerpse sp.a-lijst. Ze lijkt ook de gedoodverfde lijsttrekker te worden voor de verkiezingen.