Twee Oekraïners op pad met 16 gestolen fietsen in hun bestelwagen EB

17u35

Bron: Belga 0 photo_news De Brugse onderzoeksrechter heeft twee Oekraïners aangehouden op verdenking van een reeks fietsdiefstallen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. In hun lichte vrachtwagen werden maar liefst zestien fietsen aangetroffen.

De lokale politie van Oostende kreeg gisteravond een melding binnen over het verdachte gedrag van de Oekraïners. Iemand had immers gezien hoe ze verschillende fietsen in een lichte vrachtwagen laadden. De politie ging onmiddellijk ter plaatse en kon de verdachte bestelwagen snel onderscheppen. "Bij nazicht bleek deze volgestouwd te zijn met goederen die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal. Het betrof een zestiental fietsen en gereedschap zoals kettingzagen en cirkelzagen", aldus procureur Frank Demeester.

Twee Oekraïense inzittenden werden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. D.Y. (26) en V.V. (34) werden vrijdagnamiddag aangehouden op verdenking van diefstal. Dinsdag zal de raadkamer in Brugge beslissen of ze langer in de cel moeten blijven. Hun lichte vrachtwagen is in beslag genomen en zal later wellicht door de correctionele rechtbank verbeurdverklaard worden.