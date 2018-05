Twee nieuwe verdachten opgepakt voor aanslagen Parijs van november 2015 sam

25 mei 2018

09u04

Bron: belga 1 In het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs hebben Belgische speurders deze week twee nieuwe verdachten opgepakt. Dat bevestigt het federaal parket.

Eén van de twee, Ayoub B., werd eerder al opgepakt in hetzelfde dossier, maar vrijgelaten door de kamer van inbeschuldigingstelling. Hij werd eergisteren opnieuw onder aanhoudingsbevel geplaatst. De tweede verdachte, Soufiane A. (26), werd in verdenking gesteld maar vrijgelaten onder voorwaarden.

Al eerder opgepakt

B. gold als de tiende verdachte in het Belgische onderzoek naar de aanslagen in Parijs. In zijn woning in Molenbeek vonden eind 2015 twee keer huiszoekingen plaats in het kader van de zoektocht naar Salah Abdeslam. Tijdens de huiszoekingen werd niets gevonden.

Tijdens het onderzoek begin 2016 werd bekend dat twee broers en een zus van B. waren geradicaliseerd en naar Syrië waren getrokken. Hij trainde ook in dezelfde boksclub als Ahmed Dahmani, de Belg die in Turkije werd opgepakt en een rol zou gespeeld hebben bij de aanslagen in Parijs.

Aanslagen

Op 13 november 2015 pleegden terroristen een reeks aanslagen op zes plaatsen in de Franse hoofdstad, onder meer bij het Stade De France en in concertzaal Bataclan. Bij de aanslagen vielen 130 doden, van wie 90 in de Bataclan.