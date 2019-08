Twee nieuwe arrestaties na dodelijke vechtpartij in Rochefort KVE

16 augustus 2019

20u12

Bron: Belga 0 Er zijn twee nieuwe personen gearresteerd in het onderzoek naar de vechtpartij tijdens het lampionnenbal in Rochefort. Dat heeft het parket van Namen bekendgemaakt. Bij een vechtpartij tussen meerdere personen, in de nacht van 10 op 11 augustus, raakte een 38-jarige man uit Nassogne zwaar gewond. Hij overleed later in het ziekenhuis van Dinant aan zijn verwondingen.

De twee opgepakte personen zullen maandagnamiddag en dinsdagvoormiddag voor de raadkamer van Namen verschijnen.

Een derde verdachte, geboren in 1987 en afkomstig uit de regio Rrochefort, verscheen vandaag reeds voor de raadkamer. De beschikking over het al dan niet verlengen van zijn voorlopige hechtenis, zal pas maandagochtend bekend zijn, aldus procureur Vincent Macq. "Wij zullen een andere kwalificatie van de tenlastelegging indienen: vrijwillige slagen en verwondingen met de dood tot gevolg maar zonder het oogmerk om te doden. Het verder onderzoek moet uitwijzen of de slagen niet werden toegediend om te doden. In deze fase zijn er geen elementen in die zin."

In de nacht van 10 op 11 augustus werd het slachtoffer geslagen door meerdere personen. De dertiger werd in kritieke toestand overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Dinant. Hij raakte in coma en overleed woensdagavond 14 augustus.