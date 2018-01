Twee NH90-helikopters binnenkort opnieuw beschikbaar voor reddingen op zee TT

18 januari 2018

15u01

Bron: Belga 0 Vanaf midden februari is opnieuw een van de vier NH90-helikopters beschikbaar voor reddingen op zee, in maart volgt een tweede toestel. Dat is vernomen uit eensluidende bronnen. Sinds het begin van de week is geen enkele van de NH90-helikopters beschikbaar.

Het 40ste smaldeel van Koksijde, dat instaat voor zoek- en reddingsoperaties op zee, doet nu een beroep op drie Sea Kings, de toestellen die door de NH90 net vervangen worden, en versterking vanuit buurlanden. De Sea Kings zijn al bijna 45 jaar in dienst.

Drie van de vier NH90's, geleverd tussen 2013 en 2015 , zijn geleverd zonder bepaalde functionaliteiten die wel zitten in de uiteindelijke configuratie van 2017. De toestellen zijn opnieuw naar de fabriek gestuurd, twee in Duitsland en een in Frankrijk, waar die functionaliteiten worden geïnstalleerd. Dat kadert in een update of "retrofit", gekoppeld aan een inspectie na 600 vlieguren, aldus specialisten.

Volgens minister van Defensie Steven Vandeput is de eerste van de drie helikopters in maart opnieuw beschikbaar, de tweede in de herfst en de derde begin 2019. De vierde NH90 ondergaat sinds maandag een inspectie die geprogrammeerd stond na 300 vlieguren. Die inspectie gebeurt door de eenheid zelf. Het toestel "zal opnieuw operationeel zijn rond midden februari", aldus de minister.