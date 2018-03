Twee Nederlandse vrouwen door vijf mannen verkracht in hotelkamer tijdens weekendje Antwerpen Al drie verdachten opgepakt dankzij alerte hotelbaas IB

19 maart 2018

06u30

Bron: Het Nieuwsblad 640 Afgelopen weekend zijn twee jonge Nederlands vrouwen van 21 en 22 jaar in hun hotelkamer in Antwerpen door vijf mannen verkracht. De vrouwen gingen vrijdagavond uit in discotheek Roxy, waar ze waarschijnlijk werden verdoofd. Nadien ging een van de mannen met hen mee naar hun hotelkamer. Hij zou vervolgens de andere mannen hebben binnengelaten. Dankzij de alerte hoteluitbater zitten intussen al drie verdachten in de cel. Dat meldt Het Nieuwsblad.

De verdachten zijn twintigers van Afrikaanse afkomst, uit Antwerpen en Temse. “Eén man werd zaterdag opgepakt en is zondag door de onderzoeksrechter aangehouden”, zegt Caroline Vanderstokker van het parket aan de krant. Twee anderen mannen zijn gearresteerd, en worden vandaag voorgeleid. Minstens één man zou al op foto herkend zijn door de slachtoffers. Intussen zou ook een vierde verdachte zijn opgepakt, maar dat is nog niet bevestigd.

Zwart gat

De jonge meisjes wilden tijdens hun weekendje weg graag Antwerpen ontdekken én hadden kaartjes voor de Ballin Night die in discotheek Roxy werd gehouden. De Nederlandse rapper Ronnie Flex trad er samen met enkele Nederlandse dj’s op. In de discotheek raakten de meisjes met vijf mannen aan de praat, maar dat is ook ongeveer het laatste wat ze zich van die avond herinneren. We weten nog dat we in de discotheek waren”, zo verklaarden ze aan de politie. “Daarna is er één zwart gat.”

Het is waarschijnlijk dat de vrouwen in de discotheek werden verdoofd met een bedwelmend middel. Eén van de mannen zou met de meisjes zijn teruggekeerd naar hun kamer in een prestigieus boetiekhotel in het centrum. Nadien zou hij de andere mannen hebben binnengelaten.

(lees verder onder de foto)

Man opnieuw aan het hotel

De volgende morgen zag een receptioniste rond 8.20 uur de vijf mannen tegelijk naar beneden komen en het hotel verlaten. De meisjes stonden zelf rond half 11 op en maakten een verwarde indruk op het hotelpersoneel, dat hen inlichtte over de vijf mannen. Daarop kwamen langzaam de herinneringen aan de vorige avond terug en schakelden ze de politie in. Intussen was ook gebleken dat hun geld en telefoons gestolen waren.

Om kwart over zeven ’s avonds daagde een van de mannen opnieuw aan het hotel op, op zoek naar de vrouwen, die intussen al terug naar Nederland waren gereisd. Het personeel schakelde hun baas in, die onmiddellijk naar zijn hotel snelde. “Ik ben meteen naar het hotel gekomen”, zegt de eigenaar, die anoniem wil blijven aan Het Nieuwsblad. “Ik heb die kerel ter plekke gehouden, samen met mijn gevaarlijk uitziende hond, tot de politie er was. Het waren 17 lange minuten, maar hij zou niet vertrekken. Over mijn lijk.”

Codes

Volgens de uitbater is zijn hotel veilig. "Het is niet zo dat je hier zomaar binnen en buiten loopt”, benadrukt de man aan de krant. “Als hier ’s nachts plots vijf onbekende mannen staan, laten we ze niet binnen. We werken met codes. De verdoofde of gedrogeerde vrouwen moeten – ongewild – hun verkrachters hebben geholpen.”

De hoteluitbater wil zich burgerlijke partij stellen tegen de verdachten.