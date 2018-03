Twee Nederlandse vrouwen door vier mannen verkracht in hotelkamer tijdens weekendje Antwerpen Alle vier verdachten aangehouden; alerte hotelbaas hield betrokkene uren later staande IB PLA - CVDW

19 maart 2018

06u30

Bron: eigen berichtgeving, Het Nieuwsblad, AD.nl - Belga 1904 Afgelopen weekend zijn twee jonge Nederlands vrouwen van 21 en 22 jaar in hun hotelkamer in Antwerpen door vier mannen verkracht. Over een eventuele vijfde verdachte kan het Antwerpse parket niets zeggen.

De vrouwen gingen vrijdagavond uit in discotheek Roxy, waar ze waarschijnlijk werden verdoofd. Nadien ging een van de mannen met hen mee naar hun hotelkamer. Hij zou vervolgens de andere mannen hebben binnengelaten. E én man is al aangehouden, drie anderen verschenen vandaag voor de onderzoeksrechter. Ook zij zijn aangehouden.

Het gaat om allochtone mannen tussen 19 en 22 jaar oud uit Antwerpen en één uit Temse. Ze hebben allen een blanco strafblad en worden verdacht van verkrachting, diefstal en schuldig verzuim. Eén man werd zaterdag opgepakt en is zondag door de onderzoeksrechter aangehouden. Parketwoordvoerster Lentl Jespers zegt aan onze krant dat het om zwaarwichtige feiten gaat. "Wij hebben duidelijke aanwijzingen dat er een verkrachting heeft plaatsgevonden. Of de slachtoffers gedrogeerd werden, moet verder onderzoek uitwijzen."

Zwart gat

De jonge meisjes wilden tijdens hun weekendje weg graag Antwerpen ontdekken én hadden kaartjes voor de Ballin Night die in discotheek Roxy werd gehouden. De Nederlandse rapper Ronnie Flex trad er samen met enkele Nederlandse dj’s op. In de discotheek raakten de meisjes met vier mannen aan de praat, maar dat is ook ongeveer het laatste wat ze zich van die avond herinneren. We weten nog dat we in de discotheek waren”, zo verklaarden ze aan de politie. “Daarna is er één zwart gat.”

Het is waarschijnlijk dat de vrouwen in de discotheek werden verdoofd met een bedwelmend middel. Eén van de mannen zou de meisjes een lift hebben gegeven naar een prestigieus boetiekhotel in het centrum. Nadien zou hij de andere mannen op de hotelkamer hebben binnengelaten. Het onderzoek naar de precieze toedracht en de rol die elk van de verdachten erin speelde, loopt nog volop.

Blanco sleutelkaarten

De zaakvoerder van het boetiekhotel benadrukt dat zijn hotel volledig beveiligd is. "De buitendeur van het hotel gaat op slot om 22 uur tot 8 's morgens. Dan is er een nachtwaker. Verliest een gast zijn sleutelkaart, dan weet niemand van welk hotel die kaart komt. Het gaat om blancokaarten, zonder naam van hotel of kamernummer."

"De nachtwaker heeft 's nachts twee Afrikaanse jongens buitengezet die een kamer wilde huren omdat hun vriend er met iemand logeerde. De nachtwaker is aan de kamer van het koppel geweest en hoorde daar een relaxed, ontspannen gesprek. 's Morgens heeft de dame van de receptie vier Afrikaanse jongens opgemerkt. Die verlieten het hotel. Enkele uren later zijn de Nederlandse gasten wakker geworden en merkten zij dat ze bestolen waren. Dan begon het hen ook te dagen dat er die nacht mogelijk nog andere dingen waren gebeurd."

Om kwart over zeven ’s avonds daagde een van de mannen opnieuw aan het hotel op, op zoek naar de vrouwen, die intussen al terug naar Nederland waren gereisd. Het personeel schakelde hun baas in, die onmiddellijk naar zijn hotel snelde. “Ik ben meteen naar het hotel gekomen”, vertelde de eigenaar eerder aan Het Nieuwsblad. “Ik heb die kerel ter plekke gehouden, samen met mijn gevaarlijk uitziende hond, tot de politie er was. Het waren 17 lange minuten, maar hij zou niet vertrekken. Over mijn lijk.” De hoteluitbater wil zich burgerlijke partij stellen tegen de verdachten.

Aan de zijkant stonden jongens te loeren. Ik voelde me net een prooi Naomi, een Nederlandse aanwezige op het Ballin-feest

Naomi, een Nederlandse aanwezige op het Ballin-feest, voelde zich naar eigen zeggen helemaal niet op haar gemak in Club Roxy. "Er was geen gezellige sfeer zoals ik die gewend ben. Aan de zijkant stonden jongens te loeren. Ik voelde me net een prooi, maar heb niet gezien dat iemand daadwerkelijk lastig werd gevallen", verklaarde ze aan onze collega's van AD.nl. Toen ze met haar vrienden binnenkwam was er niemand van de beveiliging te zien. "Niemand werd gefouilleerd, er werden geen identiteitsbewijzen gevraagd. Ook stond de barmanlater stiekem binnen te roken terwijl bezoekers daarvoor naar buiten moesten, aldus Naomi.

"Zestig procent bezoekers is vrouw"

Chriss Davis van Ballin stelt dat bij volgende evenementen de veiligheid extra aandacht zal krijgen. "Zoiets als dit is nooit eerder gebeurd". Hij zegt dat altijd gelet wordt op de mix en veiligheid tijdens feesten. "Zo zorgen we dat zestig procent van de bezoekers vrouw is, zodat de sfeer goed blijft en om te voorkomen dat er gevochten wordt. Ik was die avond veel bezig met het begeleiden van artiesten, maar ik heb niks gemerkt van problemen."