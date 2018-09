Twee Nederlandse verdachten gearresteerd voor doodslag op politieagent HA

13 september 2018

14u57

Bron: Belga 0 Cyril T. en Mark van den B., de twee Nederlanders die verdacht worden van de dood van politieagent Amaury Delrez (38), zijn gearresteerd op verdenking van doodslag. Het duo werd dinsdag aan ons land uitgeleverd.

De twee zijn ondertussen ondervraagd door de onderzoeksrechter, die hen onder arrestatiebevel plaatste als dader en mededader. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer die zal beslissen of ze langer aangehouden blijven.



Bij de schietpartij kwam vorige maand de Belgische agent Amaury Delhez (38) om het leven. De 36-jarige Yvo T. is de hoofdverdachte. Hij was in het gezelschap van zijn broer Cyril (35) en Mark van den B. Beiden beweren geen rol te hebben gespeeld in het dodelijke geweld. Zij wijzen naar Yvo.

