Twee nachten hinder op E313 wegens herstellen vorstschade

12u36

Bron: Belga 10 Google Street View Door de vorst is er schade aan vier brugvoegen aan de E313 ter hoogte van het rondpunt van Wommelgem, nabij de Antwerpse ring. Er wordt komende nacht en in de nacht van zondag op maandag ernstige verkeershinder verwacht op de E313 richting Antwerpen wegens herstelling van de vorstschade aan het wegdek ter hoogte van Wommelgem.

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd het probleem inderdaad veroorzaakt door vorstschade, maar het gaat volgens AWV niet om een wegverzakking maar om schade aan vier brugvoegen.

De herstellingswerken zullen plaatsvinden in de nacht van vrijdag op zaterdag (21 uur tot 9 uur) en van zondag op maandag (19 uur tot 5 uur). Het verkeer zal er telkens over één rijstrook moeten richting Antwerpen. Gezien de locatie, op één van de drukste stukken van de E313, verwachten AWV en het Vlaams Verkeerscentrum ernstige hinder.

De schade bevindt zich aan de voegen van de twee bruggen die de rotonde van de R11 in Wommelgem overspannen. De brugvoegen zullen in 2018 nog een derde keer - grondig - worden aangepakt, omdat een echt structurele vernieuwing volgens AWV niet kan in de huidige koude en natte weersomstandigheden.

ANP (archieffoto)