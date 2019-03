Twee moslima’s aangevallen door bestuurder in Ukkel: “Hij zei dat hij gesluierde vrouwen haatte” HAA

25 maart 2019

12u59

Bron: La Capitale 0 Twee gesluierde vrouwen zijn vrijdagavond het slachtoffer geworden van een islamofobe aanval in Ukkel. Een autobestuurder schold de zussen de huid vol en reed een van hen aan.

Nabila (39) en Kautar (31) waren op weg naar school om hun kinderen op te halen, toen ze in de Auguste Dansestraat met de moslimhater geconfronteerd werden. De vrouwen wilden een zebrapad oversteken, maar kregen geen voorrang van de aankomende bestuurder.

“Ik kon snel weer op het trottoir springen, maar mijn zus bleef verlamd voor de wagen staan”, zegt Nabila in La Capitale.

De bestuurder stapte uit zijn auto en slingerde het duo allerlei verwensingen naar het hoofd. “Hij zei dat hij een racist was en gesluierde vrouwen haatte.” De man kroop vervolgens weer achter het stuur en reed de 31-jarige Kautar aan, waarna hij vluchtmisdrijf pleegde.

Volgens Nabila raakte haar zus gewond aan de heup en knie en had ze verzorging nodig in het ziekenhuis.

De bestuurder kon door de politie opgepakt worden. Getuigen hadden zijn nummerplaat genoteerd. De zussen dienden een klacht in bij de politie. Nabila is nog steeds in shock door wat ze vrijdag heeft meegemaakt. “In de tien jaar dat we in deze wijk wonen, hebben we nog nooit problemen gehad.”

De automobilist is inmiddels weer op vrije voeten. De man moest zich voor de onderzoeksrechter verantwoorden, maar die besliste om hem vrij te laten.