Twee moorden in Jumet en Courcelles opgehelderd: verdachte legt bekentenissen af KVDS

06 januari 2020

10u24

Twee moorden die eind december werden gepleegd in Jumet en in Courcelles (Henegouwen) zijn opgehelderd. Het parket van Charleroi heeft een bericht van RTL Info hierover bevestigd. Een verdachte zou in beide dossiers bekentenissen hebben afgelegd.

Eerst werd het levenloze lichaam van Jérôme Thiébaut (32) ontdekt in zijn appartement aan de Rue Auguste Frison in Jumet, een deelgemeente van Charleroi. Het lichaam vertoonde kogelwonden. Enkele dagen later werd het lichaam van Olivier Lauwers (47) aangetroffen in zijn woning aan de Rue de Trazegnies in Courcelles, net buiten Charleroi. Het slachtoffer werd door verscheidene kogels in het hoofd geraakt.

Wapen

Volgens RTL Info is er een verband tussen de twee zaken. Een verdachte zou afgelopen weekend bekentenissen hebben afgelegd en de speurders verteld hebben waar het gebruikte wapen werd verstopt. Volgens RTL Info zou het begraven zijn in zijn tuin. Nog volgens de nieuwszender zou de moord op Lauwers met drugshandel te maken hebben. Wat het motief voor de eerste moord was, is niet duidelijk.





Het parket van Charleroi bevestigt maandagochtend dat de twee moorden opgehelderd zijn. Meer informatie zal in de loop van de dag verspreid worden, aldus procureur Sandrine Vairon.