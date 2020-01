Twee moorden in Jumet en Courcelles opgehelderd: verdachte (26) legt bekentenissen af, halfbroer (15) geeft toe dat hij erbij was KVDS

06 januari 2020

10u24

Twee moorden die eind december werden gepleegd in Henegouwen zijn opgehelderd. Jérôme Thiébaut (32) werd op 17 december om het leven gebracht in Jumet, Olivier Lauwers (47) op 21 december in Courcelles. De hoofdverdachte (26) in beide zaken heeft bekentenissen afgelegd en zijn aanhouding is bevestigd. Zijn halfbroer van 15 jaar erkent zijn aanwezigheid op die plaatsen. Dat heeft het parket van Charleroi gezegd.

Het levenloze lichaam van Jérôme Thiébaut (32) werd ontdekt in zijn appartement aan de Rue Auguste Frison in Jumet, een deelgemeente van Charleroi. Het lichaam vertoonde kogelwonden. Enkele dagen later werd het lichaam van Olivier Lauwers (47) aangetroffen in zijn woning aan de Rue de Trazegnies in Courcelles, net buiten Charleroi. Het slachtoffer stierf door een kogel in het hoofd. De federale politie opende een onderzoek.

Wapen

Het onderzoek leidde de speurders vrijdag naar een verdachte. De man werd opgepakt voor het uiten van bedreigingen aan het adres van een ander persoon, die door de onderzoeksrechter ook verdacht werd in het kader van de tweevoudige moord. Het telefonie-onderzoek van de twee slachtoffers had een verband met de hoofdverdachte aan het licht gebracht.





Zaterdag ging die man over tot bekentenissen en bevestigde hij de dader van de moorden te zijn. Het gebruikte wapen was op een terrein begraven en werd dankzij de aanwijzingen van de verdachte teruggevonden. Zijn 15-jarige halfbroer werd eveneens opgepakt en erkende dat hij aanwezig was op de plaats van de moorden, in het gezelschap van zijn broer.

“Het handelt om een tweevoudige moord in verband met verdovende middelen. De twee slachtoffers hadden schulden bij de hoofdverdachte”, aldus procureur Sandrine Vairon. Volgens het parket bracht de halfbroer veel tijd door in het gezelschap van zijn oudere broer.

De vermoedelijke dader is zaterdag aangehouden door de onderzoeksrechter. De man is bij de gerechtelijke instanties gekend voor drugsfeiten. Hij verschijnt eerstdaags voor de raadkamer van Charleroi. Zijn halfbroer is in een gesloten jeugdinstelling geplaatst.