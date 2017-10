Twee mislukte overvallen op zeven uur tijd in het Maasland Marco Mariotti

11u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 belga In Maasmechelen en Lanaken zijn afgelopen nacht en deze ochtend vroeg twee overvallen gepleegd. In beide gevallen was er geen buit.

Om 1.15 uur viel een gemaskerde man met een bivakmuts een nachtwinkel aan de Rijksweg in Maasmechelen binnen. De gewapende dader vroeg naar geld, maar moest uiteindelijk zonder buit vluchten. Niemand raakte gewond. De verdachte is ongeveer 1m 75 groot en was in het zwart gekleed. Zijn zwarte trui had een oranje-geel motief.

Delhaize

Deze ochtend om 7 uur werd de Delhaize in Rekem (Lanaken) op de Populierenlaan overvallen door drie mannen. Het trio stormde gemaskerd het pand binnen en dwong de kassierster die het warenhuis net geopend had, op een stoel te gaan zitten. Ze wilden geld, maar werden plots opgeschrikt door de broodleverancier. Ook hij werd bedreigd met een wapen, maar de man kon weglopen.



Eén van de verdachten liep hem nog achterna, maar moest afhaken. De drie sloegen op de vlucht zonder buit en de leverancier kon de politie verwittigen. Ook hier raakte niemand gewond en moesten de daders afdruipen zonder buit. De lokale politie voert het onderzoek.