Twee minderjarigen opgepakt in Jette na relletjes na Frankrijk-België

11 juli 2018

15u40

Bron: Belga 0 Twee minderjarigen van 17 jaar zijn gisteravond na de halve finale tussen België en Frankrijk opgepakt tijdens schermutselingen in Jette. Drie wagens en een politievoertuig werden beschadigd bij de onrust en één agent raakte gewond aan de enkel.

Honderden mensen kwamen gisteravond samen op het Spiegelplein in Jette om er samen de halve finale Frankrijk-België van het WK voetbal in Rusland te volgen. Na het verlies van de Rode Duivels kwam het in de buurt van de tramhalte Broustin tot enkele schermutselingen tussen supporters en de politie. Daarbij werd er met stenen gegooid. Zo werden in totaal vier voertuigen beschadigd en raakte een politieagent gewond aan de enkel.

Voor de lokale politie was het duidelijk dat deze supporters niet gekomen waren voor de wedstrijd, maar om onrust te stoken. De oproerpolitie kwam kort ter plaatse en tijdens de tussenkomst werden twee minderjarigen van 17 aangehouden.

In de stad Brussel kwamen heel wat supporters van zowel België als Frankrijk samen in het centrum om er de match te volgen in de cafés. Na de wedstrijd werden er door de politie Brussel-hoofdstad-Elsene enkele provocaties vastgesteld tussen supporters van beide landen, maar het liep nooit uit de hand en er werden geen personen opgepakt.

