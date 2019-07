Twee miljoen zwemmers krijgen identiteitscontrole: ‘Is er wel nood aan zo’n strenge maatregel?’ kg

16 juli 2019

15u59

Bron: Belga 100 Zwembaduitbater LAGO wil tegen het einde van de week in vier van de negen zwembaden onder zijn beheer een identiteitscontrole uitrollen. Naast Gent wordt ook in Beveren en Kortrijk voortaan een identiteitskaart gevraagd aan kinderen vanaf 12 jaar. In Lier wordt een bestaand systeem aangepast. Jaarlijks zullen voortaan zo ongeveer 2 miljoen zwembadbezoekers in Vlaanderen aan een identiteitscontrole onderworpen worden. Privacy-expert Willem Debeuckelaere vraagt zich intussen af of zo’n strenge maatregel wel noodzakelijk is.

Vandaag installeert een aannemer een identiteitscontrolesysteem in Gent na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door enkele jongeren in Rozebroeken, een van de grootste zwembaden van Vlaanderen. Uitbater LAGO wil nog deze week een algemene identiteitscontrole uitrollen in vier van de negen zwembaden die hij in België beheert, zegt algemeen directeur Dieter Thielemans.



Jongeren die in het verleden voor overlast hebben gezorgd, kunnen op die manier tijdelijk of permanent de toegang ontzegd worden. De gegevens worden niet -zoals dat voorheen in Lier gebeurde- opgevraagd in een politiedatabank wegens privacykwesties. Maar het systeem heeft ook een ontradend effect.

“We geloven in de efficiëntie van het systeem”, zegt Thielemans. “Het gaat vaak om jongeren die vaste bezoeker zijn.” LAGO bekijkt of het de databank van verschillende zwembaden mag koppelen volgens de nieuwe GDPR-wetgeving. Zo kunnen bezoekers die zich niet aan de regels houden niet elders alsnog de rust verstoren.



Of een identiteitscontrole ook in de vijf andere LAGO-zwembaden (Brugge, Zwevegem, Bergen, Pelt en Eupen) wordt overwogen, kan Thielemans niet bevestigen. “Dat wordt beslist in samenspraak met onze overheidspartners”, zegt Thielemans.

Goedkeuring gemeenteraad

Professor privacyrecht Willem Debeuckelaere (UGent) heeft vragen bij de grootschalige identiteitscontrole: “Is er wel nood aan deze maatregel?” De wettelijke basis is een besluit van de burgemeester. “Maar voor zo’n ingrijpende maatregel lijkt me wel de goedkeuring van de voltallige gemeenteraad nodig.”

Dat elk zwembad daarop een lijst aanlegt met bezoekers die zich niet volgens de regels gedragen en elke bezoeker registreert, is verregaand. “Men heeft nogal snel de neiging om te grijpen naar databestanden. Ik weet niet of dat de oplossing is”, stelt de voormalige voorzitter van de Privacycommissie (nu de Gegevensbeschermingsautoriteit; nvdr).

“Ik begrijp dat je corrigerend optreedt wanneer een kleine kerngroep van jongeren de boel verpest. Maar ik huiver een beetje bij de gedachte dat men voor elk gedrag databanken moet aanleggen. Er is toch toezicht in die zwembaden?”

“Dit kan zomaar niet”

Voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de vier bewuste LAGO-zwembaden is een motivatie nodig, zegt Debeuckelaere. Het toetsen van bepaalde gegevens bij politiediensten is dan weer in strijd met de wetgeving.

“In principe kan men als private of openbare instelling nooit gegevens opvragen bij de politie”, verduidelijkt de professor. “Men kan enkel gegevens aan de politie overmaken. Indien men op bestuursniveau vindt dat daar een terugkoppeling moet zijn, is daar regelgeving voor nodig. Dat kan zomaar niet.”