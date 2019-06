Twee miljoen gesmokkelde sigaretten in beslag genomen: netwerk in België en Frankrijk opgerold SVM

21 juni 2019

17u16

De Franse gerechtelijke politie heeft met de steun van de Belgische federale gerechtelijke politie een netwerk ontmanteld dat zich bezighield met de smokkel van sigaretten. Er werden in totaal vijftien mensen opgepakt, laat de Europese politieorganisatie Europol weten. Twee miljoen sigaretten werden in beslag genomen.

De internationale organisatie bestond voornamelijk uit Armeniërs en Oekraïners. Ze smokkelde sigaretten en andere verboden producten vanuit België naar Parijs en naar het westen van Frankrijk. Het netwerk was erg actief: sinds oktober 2018 werden zeventig smokkeloperaties uitgevoerd, voor een totale waarde van ongeveer 4 miljoen euro.

Een van de Oekraïense bendeleiders werd dinsdag in Frankrijk opgepakt. Hij bestuurde een vrachtwagen met daarin 500 kartons aan sigaretten en 10.000 euro contant geld. Tien van zijn handlangers werden vervolgens opgepakt in de regio Ile-de-France, een ander bendelid werd in Nantes gearresteerd.

117 sporttassen

In België werd nog een ander Oekraïens kopstuk van de bende opgepakt door de federale gerechtelijke politie van Luik. Dat gebeurde op basis van een Europees aanhoudingsbevel dat door het Franse gerecht was uitgeschreven.

In zijn woning werd 90.000 euro contant geld in beslag genomen. Er werden ook 117 sporttassen aangetroffen, die gevuld waren met 6.000 kartons sigaretten. Er werd in totaal voor 1,1 miljoen euro aan criminele goederen en activa in beslag genomen.