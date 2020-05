Twee miljoen bijkomende FFP2-maskers besteld SVM

12 mei 2020

23u48

Bron: Belga 1 De taskforce die zich buigt over de voorraden van medisch materiaal heeft de voorbije dagen twee miljoen bijkomende FFP2-maskers besteld. Daarvan werden 80.000 exemplaren intussen geleverd. Dat blijkt uit de jongste update van de taskforce onder leiding van minister Philippe De Backer (Open Vld).

In totaal bestelde de taskforce al bijna 54 miljoen mondmaskers van het type FFP2 of FFP3. Daarvan werden er in totaal 10,5 miljoen geleverd. Die worden eerst onderworpen aan kwaliteitscontroles voor ze worden verdeeld. Begin april werden zo 3 miljoen exemplaren afgekeurd omdat ze niet aan de kwaliteitseisen voldeden.

Momenteel zitten er nog meer dan 6 miljoen in controle, zegt een woordvoerster van De Backer. Die controles kunnen langer dan een week duren.

Zorginstellingen

De taskforce kon ondertussen meer dan een miljoen FFP2- of FFP3-maskers verdelen aan zorginstellingen. "We zijn ook in staat om noodleveringen te doen, wat ook al gebeurd is", aldus de woordvoerster.

Sinds de laatste update van de taskforce werden ook meer dan 1,5 miljoen chirurgische maskers geleverd en nog eens meer dan een miljoen besteld. In totaal bestelde de taskforce er al 313 miljoen. Daarvan werden er 75 miljoen geleverd en 27,5 miljoen verdeeld.

11.000 tests per dag

Tussen 9 en 12 mei werden gemiddeld zo’n 11.000 coronatests per dag geanalyseerd in België. Dat aantal ligt lager dan de voorgaande dagen. “Maar dat komt door het weekendeffect en het lager aantal patiënten in de ziekenhuizen met Covid-19-symptomen”, aldus De Backer.

In de voorbije dagen werden gemiddeld bijna 20.000 tests per dag uitgevoerd. “We zouden tot 45.000 testen per dag kunnen uitvoeren, maar we hopen dat we die capaciteit niet moeten bereiken”, klinkt het nog.

