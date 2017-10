Twee meisjes van 7 en 11 sterven bij woningbrand 08u42

Bron: Belga 0 belga Een krachtige woningbrand in Luik heeft gisterenavond het leven gekost aan twee kinderen van 7 en 11 jaar. Dat is vandaag vernomen van de Luikse brandweer.

De brandweer werd donderdag omstreeks 22 uur opgeroepen voor een omvangrijke rookontwikkeling in een woning in de rue du Coq, in de wijk Sainte-Marguerite. Het pand wordt bewoond door een gezin met vijf kinderen. Er was ook nog een ander kind aanwezig.

Bij aankomst van de brandweer was het huis prooi van de vlammen en was het dak aan het instorten. Een deel van het gezin had de woning kunnen verlaten, behalve twee kinderen. De twee meisjes van 7 en 11 jaar overleefden de brand niet.

Volgens de eerste vaststellingen ontstond de brand op het gelijkvloers. De oorsprong zou accidenteel zijn. Een aanpalende woning liep brandschade op. De bewoners moesten elders ondergebracht worden. Het parket van Luik stuurde het laboratorium ter plaatse voor het verder onderzoek.