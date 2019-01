Twee meisjes roepen Vlaamse scholieren op om elke donderdag te spijbelen voor het klimaat: “Het is nu aan ons om onze stem te laten horen” KVE

05 januari 2019

12u33

Bron: Facebook, Gazet van Antwerpen 0 Leerlingen van het Atheneum van Mortsel willen niet langer bij de pakken blijven zitten terwijl het klimaat verder opwarmt. Twee meisjes roepen de Vlaamse scholieren op om voortaan elke donderdag te spijbelen en mee te gaan betogen voor het klimaat in Brussel.

De leerlingen hebben zich laten inspireren door de Zweedse Greta Thunberg. Het meisje uit Stockholm spijbelt elke vrijdag om een hele dag met een spandoek voor het Zweedse parlement te gaan zitten en dat allemaal voor de goede zaak. Bovendien was ze met haar beklijvende speech dé ster van de klimaattop in Polen.

Voortrekkers van de Vlaamse actie zijn Anuna De Wever (17) van het Atheneum en Kyra Gantois (19) die ondertussen studeert aan de AP Hogeschool. Op de Facebookpagina ‘Youth for Climate’ plaatsten ze samen met enkele medescholieren een filmpje om hun oproep kracht bij te zetten.

“Wetenschappers zijn het erover eens dat we ons eigen graf aan het graven zijn, maar niemand doet er iets aan”, klinkt het. “75.000 mensen hebben betoogd om het ‘ecopact’ te steunen, maar twee dagen later weigerde België - als een van de weinige landen - om verhoogde klimaatambities te onderschrijven. Waarom zouden we naar school blijven gaan als er toch geen toekomst voor ons is? Het is tijd dat het probleem eindelijk serieus wordt genomen. Het is nu aan ons - aan de jeugd - om onze stem te laten horen.”

Vanaf 10 januari staan de leerlingen elke donderdag aan het parlement om te vechten voor hun toekomst.

Het is voor de directie van het Atheneum in Mortsel vooralsnog koffiedik kijken hoeveel leerlingen zullen meedoen aan de actie. “We zullen alleszins goed in het oog proberen te houden wie allemaal mee betoogt in Brussel. Want voor hetzelfde geld heb je een leegloop van studenten die gewoon een vrije dag willen”, luidt het in Gazet van Antwerpen.