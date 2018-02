Twee medewerkers Vlaams Administratief Centrum in Gent naar ziekenhuis na openen enveloppe met wit poeder JEW

14 februari 2018

16u14

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 23 Twee medewerkers van de postkamer in het Virginie Lovelinggebouw, het Vlaams Administratief Centrum (VAC) aan station Gent Sint-Pieters, zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht na een poederbrief te hebben geopend.

De medewerkers openden de enveloppe, maar zijn uiteindelijk niet in contact gekomen met het poeder, dat in de enveloppe in een zakje stak. De politie werd iets voor 11 uur ingelicht. Zoals de procedure het voorschrijft, hebben de betrokken medewerkers onmiddellijk een douche genomen en andere kleren aangetrokken. Ze zijn in de namiddag uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Het gebouw is niet ontruimd, maar politie, brandweer en een ambulance kwamen wel ter plaatse. Voorlopig is niet duidelijk of de brief effectief een gevaarlijke stof bevatte en wie de afzender is. In het Vlaams Administratief Centrum werken zowat 1.200 ambtenaren, maar die zijn vandaag niet allemaal aanwezig door de vakantie.