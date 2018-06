Twee mannen vallen bestuurder van Mercedes aan in geval van verkeersagressie aan oprit Antwerpse ring Redactie

19 juni 2018

Een getuige heeft kunnen filmen hoe inzittenden van twee wagens aan de oprit in Deurne richting de Antwerpse ring verwikkeld zijn in een ruzie. Twee mannen en een vrouw uit de eerste wagen zijn uitgestapt en stapten af op de auto achter hen. Volgens de getuige begonnen de twee mannen te slaan op de Mercedes, waarbij een zijruit is ingeslagen. Toen de bestuurder van die wagen ook uitstapte, zijn de mannen agressief geworden tegenover hem. Op de beelden is te zien hoe inzittenden van een derde wagen de situatie proberen kalmeren. De vrouw heeft de twee belagers uiteindelijk kunnen bedaren. Toen de bestuurder van de Mercedes ermee dreigde de politie te bellen, reden de personen van de eerste wagen weg. De politie is uiteindelijk toch opgeroepen.