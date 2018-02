Twee mannen opgepakt na overvallen op straat in Leuven kv

02 februari 2018

16u59

Bron: Belga 2 De Leuvense lokale politie heeft woensdagavond twee mannen opgepakt die eerder op de avond twee vrouwen op straat hadden overvallen. De twee zijn door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Leuvense parket.

Twee mannen overvielen woensdagavond rond 21.00 uur een 27-jarige vrouw op de Naamsesteenweg, in de buurt van het station van Heverlee. De vrouw merkte dat ze achtervolgd werd door twee mannen. Toen ze het zebrapad aan het station wou oversteken, werd ze door één van de mannen omver geduwd. Die trok haar meteen weer recht en bedreigde haar met een mes. Hij nam de gsm van het slachtoffer af en eiste geld. De vrouw vroeg haar gsm terug maar gaf in de plaats enkele honderden euro's cash. Een toevallige passant kon tussenbeide komen en de overvallers wegjagen, waarna hij zich over de vrouw ontfermde.

Een klein half uur later probeerden twee mannen, vermoedelijk dezelfde, een 26-jarige vrouw te overvallen in de Hoveniersdreef. Eén van de mannen toonde het slachtoffer een mes en eiste de gsm van de vrouw. Toen die duidelijk maakte dat ze haar gsm niet bij had, liepen de overvallers weg. De vrouw verwittigde daarop een buurman en de politie. Dankzij de goede persoonsbeschrijving die het slachtoffer gaf, kon de politie snel twee verdachten arresteren.

Het gaat om twee mannen van 22 jaar en 25 jaar die illegaal in België verblijven. Beiden werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.