Twee mannen opgepakt na inbraken in 19 auto’s in Luik AW

10 november 2019

16u36

Bron: Belga 0 Twee mannen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt nadat ze in 19 geparkeerde voertuigen hadden ingebroken in Jupille, in de provincie Luik. Dat meldt het parket van Luik.

De twee waren bezig aan een reeks diefstallen in wagens toen een getuige de twee aan het werk zag. Die contacteerde de politie, die snel ter plaatse was. Ook op camerabeelden was te zien hoe de twee mannen in de auto's inbraken.

De twee ontkennen dat zij de daders zijn, al waren ze bij hun arrestatie in het bezit van spullen uit de opengebroken wagens. Volgens hen lag die in een vuilnisbak in de buurt. Ook hadden ze een mes bij.

Een van de twee verdachten is illegaal in België.