Twee mannen met halve kilo cocaïne gevat tijdens controle in Voeren IVI

18u00

Bron: Belga 0 Thinkstock Bij een drugscontrole heeft de lokale politie van Voeren vrijdag twee mannen onderschept die met een halve kilo cocaïne in hun wagen rondreden. De twee inzittenden werden gearresteerd en de cocaïne werd in beslag genomen.

Gisteren is het tweetal bij de onderzoeksrechter in Tongeren voorgeleid. Die besliste het duo aan te houden en op te sluiten in de gevangenis van Hasselt. In het onderzoek naar deze twee verdachten heeft de lokale recherche van Voeren deze ochtend nog een huiszoeking uitgevoerd. Die vond plaats in de verblijfplaats van een van de twee verdachten in Saint-Nicolas (Luik). De andere verdachte had geen vaste verblijfplaats in ons land.

De lokale politie voerde vrijdag de controle uit n de omgeving van de E25 in Moelingen (Voeren), samen met de federale politie. Er werden ook vijf andere voertuigen uit het verkeer gehaald. Alle inzittenden hadden een kleine hoeveelheid cannabis op zak.