Twee mannen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na botsing in file voor Kennedytunnel Patrick Lefelon

05 juni 2018

00u27

Bron: eigen berichtgeving 0 Deze nacht is rond half twaalf een bestelwagen in de file op de Antwerpse ring ingereden op een stilstaande vrachtwagen. Twee inzittenden van de bestelwagen raakten zeer zwaar gewond.

Eén man is kritiek afgevoerd naar het ziekenhuis, het tweede slachtoffer werd gereanimeerd toen hij in de ambulance werd weggebracht. Ook hij is in levensgevaar.

De bestelwagen kwam van de ziekenhuisgroep Gasthuiszusters Antwerpen.

De chauffeur van de vrachtwagen was aangeslagen maar raakte niet gewond. Het ongeval gebeurde net voorbij de aansluiting van de E19 op de Antwerpse Ring, in de richting van Gent.

Armaturen

De file op de Antwerpse Ring is een gevolg van herstellingswerken in de Kennedytunnel. Daar worden vannacht de armaturen van de verlichting vervangen. De jongste weken kwamen enkele armaturen los en moest de tunnel in volle spits zelfs afgesloten worden.

Wegen en Verkeer heeft drie nachten uitgetrokken om de verlichting te herstellen en vervangen. Telkens wordt dan één tunnelkoker afgesloten en moet alle verkeer door de andere koker. Vandaar de files van vannacht.