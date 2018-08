Twee mannen in de cel voor 40 inbraken aan de Westkust 25-jarige sloeg toe na niet te zijn teruggekeerd uit penitentiair verlof mvdb

24 augustus 2018

14u08

Bron: Belga 1 Twee mannen zitten in de cel op verdenking van ongeveer 40 inbraken, vooral in kelders en ondergrondse garages. Dat meldt de politie van de zone Westkust. De verdachten maakten onder andere dure flessen wijn.

Op 22 juli werd het tweetal op heterdaad betrapt bij de inbraak in een optiekzaak in Rumbeke, een deelgemeente van Roeselare. Eerder die week hadden de verdachten in De Panne de sleutels van de optiekzaak uit het voertuig van de eigenaar gestolen. H.H. (25) uit Antwerpen en P.G. (55) uit Oostende werden aangehouden door de Veurnse onderzoeksrechter. Bovendien bleek dat H.H. eigenlijk al in de cel had moeten zitten: hij was na zijn penitentiair verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis.

Dankzij doorgedreven speurwerk kon de recherche van de politie Westkust de mannen linken aan ongeveer 40 inbraken, waarvan 35 in De Panne, Koksijde of Nieuwpoort. Ook in Bredene, De Haan, Knokke, Oostende, Temse en Sint-Laureins sloegen de inbrekers hun slag. Kelders en ondergrondse garages waren hun vaste werkterrein, maar ze zouden ook woninginbraken en inbraken in handelszaken en kerken op hun kerfstok hebben.



Buit te koop op internet

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de mannen nog voor meer feiten in aanmerking komen. De lokale CCU (Computer Crime Unit) is alleszins nog steeds bezig met een onderzoek naar heling, want de verdachten boden hun buit via internet te koop aan. Het gaat onder andere om zonnebrillen, dure flessen wijn en allerhande zilverwerk uit kerken.